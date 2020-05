Come rendere sicuri i luoghi di lavoro

Dopo un paio di mesi di stop, finalmente tutti gli uffici possono essere riaperti a patto che rispettino alcune disposizioni. Si tratta di misura per rendere gli spazi di lavoro a prova di virus. Purtroppo, la nuova emergenza sanitaria causata del corona virus richiede attenzioni maggiori rispetto a quelle che si adottano normalmente perché si tratta di un virus che vanta una infettività molto alta.

Di seguito, puoi trovare le principali disposizioni per rendere l’ufficio sicuro per tutto il pubblico ma soprattutto per i lavoratori.

Il dispenser con l’igienizzante per le mani

Entrando e uscendo dall’ufficio devi sempre igienizzare le mani con prodotti appositi a base di alcol e altre sostanze in grado di uccidere il virus e annullare la sua carica batterica. Per questo motivo tutti gli uffici e gli altri ambienti come negozi, bar, ristoranti etc. devono avere un dispenser con un prodotto disinfettante per le mani. Puoi risparmiare sui prodotti da ufficio acquistandoli online in piena sicurezza per ripartire rispettando le disposizioni sanitarie. Ricorda che in ogni momento le autorità possono venire a controllare che l’ufficio rispetti queste prescrizioni.

È fondamentale lavarti bene le mani perché sono proprio queste ad essere il principale vettore del virus. Toccando le superfici dove sono presenti miliardi di microorganismi, tra cui anche virus pericolosi per la salute, le tue mani si infettano e, portandole verso il viso, potresti fare entrare in circolo il temibile Covid 19. Toccando a tua volta altre persone e altre superfici, contribuisci alla rapida e veloce espansione della malattia.

Le mascherine per bloccare le esalazioni

Ogni persona entra in un ufficio, sia per lavorare che per richiedere servizi, deve essere munito e indossare una mascherina. Lo scopo è quello di bloccare le esalazioni poiché il pericoloso virus può essere trasportato all’esterno di un soggetto, anche asintomatico, attraverso microscopiche goccioline di saliva.

I separé in plexiglass

Oltre alla mascherina, se il tuo ufficio riceve pubblico agli sportelli e negli uffici, è obbligatorio installare anche dei separé in plexiglass. Si tratta di un ulteriore misura per far ripartire il paese senza mettere in pericolo la salute pubblica. Infatti, ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che con il virus bisogno conviverci fino a quando non verrà scoperta e studiata una terapia adeguata per evitare il contagio, come può essere il vaccino.

Mantenere le distanze

Solo nel momento in cui ti trovi ad almeno 1 m di distanza dalle altre persone, puoi togliere la mascherina. Gli uffici, nonché qualsiasi altro luogo di lavoro, devono essere organizzati per poter rispettare questa distanza. Può essere necessario rivedere le posizioni delle scrivanie soprattutto negli spazi tipo open space.

Per segnalare quali posti si possono occupare nella zona open space e le distanze da mantenere puoi usare del semplice nastro adesivo. Applicalo per terra e sulle scrivanie per far comprendere a tutti le disposizioni governative. In questo modo puoi segnalare quale posto è possibile occupare e quale no senza dover continuamente vigilare, sebbene sia consigliabile farlo di tanto in tanto.