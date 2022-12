Auto contro muro di cemento armato, morti 4 giovani

03/12/2022

Incidente stradale mortale in Umbria. Quattro le vittime: tutte giovani. Il dramma è avvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che – in base a quanto ricostruito dai carabinieri – è finita fuori strada. Tra le vittime, due ragazzi di 20 e 21 anni e due ragazze di 17 e 22 anni, originari di Santa Maria Tibertina e di Città del Castello.

L’auto, forse a causa della strada bagnata e della velocità sostenuta, è uscita di strada, e finita in una cunetta e poi si è schiantata contro un muro di cemento armato. L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo. I giovani sono morti sul colpo. Oltre ai carabinieri, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e il 118.

Si è appreso che le vittime erano reduci da una festa di compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare in discoteca.

Il Comune di Città di Castello ha annullato, in segno di lutto, gli eventi pubblici in programma per oggi. Lo ha deciso il sindaco Luca Secondi.