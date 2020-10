Se è vero che le sfide rappresentano un’opportunità per l’innovazione, è innegabile che per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19 molte sono le prove ancora da vincere. Il Black Friday 2020 è andato incontro a significativi cambiamenti nel corso degli anni. L’edizione 2020 segnerà una svolta: a novembre tutto sembrerà diverso in un mondo in cui è diventato pericoloso accalcarsi in uno store alla caccia del miglior affare.

Il Black Friday cade il giorno successivo al Thanksgiving Day e quest’anno la data da segnare sul calendario è il 27 novembre. Ancora non si sa se per quella data le persone saranno o meno autorizzate a uscire di casa per fare acquisti di persona. In ogni caso, i negozianti stanno lentamente organizzandosi per il Black Friday. Ecco una breve guida con le ultime news e tutte le novità.

Ecco cosa succede oltreoceano

Mentre alcuni rivenditori sono stati sfiorati dall’idea di rinunciare al Black Friday, c’è chi rema in direzione contraria. È il caso di Home Depot: invece di un evento limitato al fine settimana, il retailer a partire da novembre offrirà, online e negli store, ben due mesi di strepitose promozioni. Il venditore ha, invece, deciso di tenere chiusi i negozi il giorno del Ringraziamento.

Anche Macy’s ha annunciato la decisione di tenere le serrande abbassate durante il Thanksgiving Day: quest’anno a subire un duro colpo sarà la tradizionale parata del giorno del Ringraziamento, visto che l’evento non potrà essere seguito di persona, ma solo in tv e in streaming. Per consentire ai suoi clienti di programmare lo shopping ed evitare le corse folli viste in passato durante il Black Friday, il rivenditore organizzerà (online, negli store e sull’App Macy’s) dal 24 al 28 novembre delle vendite speciali.

Walmart ha fatto da apripista, annunciando con largo anticipo la chiusura dei punti vendita per la festa del Ringraziamento. Il gigante delle vendite al dettaglio probabilmente comunicherà prima del solito anche le date e il programma delle svendite che precedono il Natale. È presumibile che sia destinata ad allungarsi la lista dei negozi chiusi in occasione del Thanksgiving: con l’avvicinarsi delle festività, i rivenditori alle prese con l’applicazione delle norme sul distanziamento sociale non hanno altra scelta se vogliono evitare file e affollamenti.

Come sarà il Black Friday del futuro?

Se ancora non vi sono certezze sul Black Friday del 2020, si possono solo azzardare previsioni sulla fisionomia che assumerà l’evento negli anni a venire. Si dirà addio allo shopping nei negozi? Non vi è dubbio che la spesa online sia destinata a regnare sovrana. Se molti negozi hanno deciso di rimanere chiusi il giorno del Ringraziamento, difficilmente alzeranno le serrande in occasione del Black Friday preferendo puntare sul canale online.

L’opzione ritiro curbside ha preso piede durante l’emergenza COVID-19 ed è destinata a diventare la regola anche per il Black Friday: il ritiro in strada è pratico e veloce ed evita le attese legate alla consegna a domicilio. Non è da escludere che i commercianti introducano una sorta di lotteria in cui in palio vi sono ingressi contingenti per entrare subito e fare acquisti ad un’ora prestabilita e per un tempo predeterminato: in questo modo diventerebbero un lontano ricordo le file di clienti in attesa che si snodavano lungo l’isolato.

L’idea di un Black Friday solo online determinerà quest’anno problemi tecnici da imputare all’elevato traffico: sarà una lotta accaparrare virtualmente l’ultimo prodotto in magazzino. Valgono i suggerimenti di sempre: è bene pianificare in anticipo l’acquisto, fare una lista dei desideri ed essere rapidissimi nel completare l’ordine. La congiuntura economica spingerà i rivenditori a fare offerte online molto allettanti. La presenza di extra sconti e di bonus di vario tipo diventa uno sprone a fare acquisti in totale sicurezza dal divano. Se il Black Friday nel corso degli anni si è trasformato in un evento di durata mensile, quest’anno le offerte inizieranno ad ottobre e si andrà ben oltre il consueto mese di ribassi.

Un aiuto dalla tecnologia

La tecnologia si rivela strategica per rendere l’esperienza del Black Friday ancora più coinvolgente e appagante. Diventerà una piacevole abitudine scansionare i codici QR per accedere dallo smartphone a informazioni aggiuntive sui prodotti e soprattutto alle offerte speciali del Black Friday. Che si tratti di evitare un pericoloso virus o semplicemente di stare alla larga da una folla che si comporta in modo irrazionale, la realtà virtuale potrebbe conferire un valore aggiunto al Black Friday.

Sono, infatti, disponibili spazi di vendita al dettaglio virtuali che permettono di fare shopping come se ci si trovasse in un negozio fisico. Gli assistenti vocali potrebbero giocare un ruolo chiave nello shopping del Black Friday. Usare la propria voce per gli acquisti è qualcosa del tutto naturale e deve essere salutata favorevolmente la presenza di offerte esclusive riservate agli utilizzatori del device.

Anche la pagina Instagram può venire incontro quando si tratta di fare la spesa a prezzi scontati: le offerte del Black Friday potrebbero inondare la pagina Esplora e i feed dei brand e degli influencer seguiti. Il periodo della pandemia ci ha obbligato a limitare i contatti sociali durante lo shopping: per il futuro c’è da aspettarsi che divengano d’uso comune i carrelli smart per fare la spesa automatica con il checkout senza il cassiere oppure i programmi di personal shopping in cui c’è qualcuno che provvede a fare la spesa al posto del cliente.