L'iniziativa della cittadina della Finlandia mira a migliorare lo stato di salute degli over 65

Fino a 80 buoni da dieci euro ciascuno, per un totale di 800 euro all’anno, agli anziani con più di sessant’anni per tenersi in forma. E’ l’iniziativa che la cittadina finlandese di Kurikka ha lanciato per i suoi abitanti.

In cambio, il destinatario del voucher si impegna in un allenamento guidato e mirato, la cui efficacia è monitorata da addetti nominati dall’amministrazione comunale che con questa iniziativa spera di migliorare la saluta della popolazione più anziana della cittadina di 14.000 abitanti.

Il valore del buono è di 10 euro. Al richiedente possono essere concessi 40 buoni due volte all’anno, vale a dire un totale di 80 buoni all’anno.

Come funziona l’iniziativa? L’anziano che ha fatto richiesta e ottenuto il beneficio, contatta personalmente una palestra o un impianto sportivo di sua scelta, tra quelle accreditate dall’amministrazione. e inserite in un elenco pubblicato sul sito web di Kurikka.

Il voucher è personale e può essere utilizzato solo per lo scopo indicato nella decisione di aggiudicazione. Il beneficiario dovrà svolgere sedute di allenamento in palestra o in altre strutture sportive, individualmente o in gruppo. La città di Kurikka monitora l’efficacia dell’allenamento della forza con lo strumento per prestazioni fisiche brevi (SPPB) e il test VAS incluso nel set di test funzionali.

Tempi relativamente rapidi, per la concessione dei buoni. La registrazione verrà elaborata entro un mese e la decisione verrà presa entro tre mesi.