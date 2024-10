Categoria 4

L’uragano Milton ha perso parte della sua potenza, venendo declassato alla categoria 4 sulla scala di intensità degli uragani. Tuttavia, secondo il Centro nazionale per gli uragani (NHC), Milton rimane una minaccia estremamente seria. Con venti che soffiano a circa 250 chilometri orari, l’uragano mantiene la sua pericolosità, e si prevede che colpirà la Florida nelle prossime ore. Il NHC ha sottolineato che Milton resterà un uragano “estremamente pericoloso” anche quando raggiungerà la costa.

Evacuazione di massa in Florida

A fronte della gravità della situazione, una massiccia evacuazione è in corso in molte aree della Florida, tra cui la città di Tampa. Il sindaco, Jane Castor, ha lanciato un severo avvertimento ai residenti che intendono rimanere nonostante l’uragano: “Se scegliete di rimanere, morirete”, ha dichiarato, esortando tutti ad evacuare immediatamente. I venti potenti, le mareggiate e le possibili inondazioni rappresentano un rischio mortale per chiunque si trovi sul percorso di Milton.

California invia soccorsi per Milton

In segno di solidarietà, la California ha inviato oltre 140 vigili del fuoco e altro personale di supporto per assistere nelle operazioni di emergenza in Florida. Il governatore Gavin Newsom ha annunciato che queste squadre si uniranno a quelle già inviate in precedenza per l’uragano Helene. “La California è vicina a chiunque abbia perso i propri cari, le case e i mezzi di sostentamento a causa delle devastazioni dell’uragano Helene”, ha dichiarato Newsom. Ha inoltre confermato che lo Stato sta rafforzando il suo contributo con ulteriori risorse specializzate per far fronte all’imminente impatto di Milton.