Massacro negli Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti d’America un ragazzo di 15 anni ha ucciso i suoi genitori e la sorella minore prima di pubblicare le immagini dei loro corpi sui social media, poi si è tolto la vita.

William Quince Colburn III ha sparato, nel giorno del suo compleanno, a sua madre Jana Colburn, 53 anni, al padre William Colburn Jr, 63 anni, e alla sorella Emma di 13 anni. L’adolescente ha ucciso anche i due cani della famiglia.

La polizia ha rintracciato l’adolescente dopo che questi ha condiviso le foto dei suoi familiari morti sui social e ha minacciato di sparare a scuola. Gli agenti hanno chiesto all’assassino di uscire dalla roulotte a Ingleside, in Texas, parcheggiato vicino a un’area ricreativa della contea di Aransas, e poi hanno sentito un singolo sparo seguito da «il tonfo di una persona che cade a terra».

Il dipartimento di polizia del Texas Aransas Pass ha dichiarato: «L’ingresso è avvenuto nel camper e abbiamo immediatamente scoperto la scena condivisa sui social media. Anche il giovane maschio è stato trovato morto per una ferita da arma da fuoco. In totale, gli investigatori hanno trovato quattro corpi e due cani deceduti».

La polizia ha dichiarato che se non fosse stato per «l’azione rapida» del social media e degli altri adolescenti, membri del gruppo in cui è avvenuta la minaccia, «avremmo potuto lavorare su un evento ancora più tragico questa mattina. Siamo contenti di essere riusciti a trovarlo prima che potesse succedere qualcosa di ancora peggio».

Tuttavia, l’adolescente non era registrato in nessuna scuola locale, per cui le autorità ritengono che sia stato istruiti a casa.