È successo negli Stati Uniti d'America

Faresti qualsiasi cosa per il tuo cane? Beh, allora questo video, che sta facendo il giro del mondo, fa al caso tuo.

In California, negli Stati Uniti d’America, un’adolescente ha spinto un grosso orso per proteggere i suoi cani.

Il filmato è stato condiviso sui social media lunedì scorso, 31 maggio. Si vede una mamma orsa camminare lungo un muro di mattoni, seguita da due cuccioli. Quattro cani cominciano ad abbaiare e a ringhiare e corrono verso gli orsi. Man mano che diventano più aggressivi e i cuccioli scappano, l’orso adulto comincia a colpire i cani.

Improvvisamente, la 17enne Hailey Morinico affronta l’orso e lo spinge via dal muro. Dopodiché raccoglie uno dei suoi cani e scappa insieme agli altri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stephanie Lopez Villalobos (@bakedlikepie)

Il video, che la cugina Brenda Lopez Rincon ha pubblicato su TikTok e Instagram, è diventato virale, con molte persone sbalordite dal coraggio di Hailey.

La cugina ha detto a BuzzFeed News di aver visto il video per la prima volta quando sua zia lo ha inviato nella loro chat di gruppo.

«Mi sono sentita scioccata e orgogliosa di lei per quanto è stata coraggiosa. Le abbiamo detto detto di non farlo mai più», ha raccontato Brenda Lopez Rincon. Ma l’amore per i suoi cani ha avuto il sopravvento.