Ordine impartito da Joe Biden

Il Pentagono ha abbattuto un oggetto non identificato sopra l’Alaska ieri, giovedì 9 febbraio, su ordine del presidente Joe Biden. Lo ha riportato il New York Times, citando un funzionario dell’amministrazione.

La Casa Bianca ha confermato che un oggetto che volava a elevata altitudine sull’Alaska (circa 40mila piedi, ovvero 12 chilometri) è stato abbattuto. Lo ha affermato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale John Kirby: “Lo descriviamo come un oggetto perché è la descrizione migliore al momento. Non sappiamo a chi appartiene”, ha spiegato.

Sempre Kirby ha spiegato che l’oggetto abbattuto da un jet in Alaska aveva delle dimensioni decisamente più piccole rispetto al pallone-spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti d’America e colpito al largo dell’Oceano Atlantico.

Non si sa se il nuovo oggetto abbattuto, “dalle dimensioni di una piccola automobile”, che avrebbe potuto mettere a rischio il traffico dell’aviazione civile, sia cinese o di un atro Stato. Si attende di recuperare i resti del velivolo.