Il rapporto shock del CDC

Negli Stati Uniti d’America è allerta gel disinfettante per le mani perché c’è chi lo beve e o muore (è successo in quattro casi) o ha problemi seri alla vista.

Quindici persone, infatti, sono state ricoverate in ospedale in Arizona e New Mexico all’inizio di quest’anno, secondo un rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Si trattano di 13 uomini e 2 donne, di età compresa tra i 21 e i 65 anni, che hanno bevuto il disinfettante per le mani contenente il metanolo, noto anche come alcol metilico o spirito di legno, il più semplice degli alcoli.

Quattro delle 15 persone sono decedute, mentre in tre sono state riscontrate disibilità visive. Sei, poi, hanno avuto le convulsioni durante il ricovero, comprese tre vittime.

Al momento della stesura del rapporto – 8 luglio – quattro persone erano ancora in ospedale e, al momento, non si sa nulla sugli effetti a lungo termine del consumo per via orale del gel.

Sky News ha riferito che uno degli uomini ha cominciato a soffrire di «improvvisa disabilità visiva» dopo avere bevuto «una quantità sconosciuta di disinfettante per le mani a base di alcol pochi giorni prima di cercare assistenza medica».

Una volta ricoverato in ospedale, è stato scoperto che aveva alti livelli di metanolo e ha dovuto sottoporsi a dialisi. L’uomo si è ripreso ma ha quasi perso completamente la vista.

Il CDC ha affermato che è stata avviata un’indagine sulle persone che ingeriscono disinfettante per le mani a seguito di un avvertimento della FDA (Food and Drug Administration) su alcuni disinfettanti per le mani a base di metanolo.

In Arizona e New Mexico ci sono state un totale di 62 chiamate ai centri antiveleni per avvelenamento da metanolo correlato al disinfettante per le mani tra il 1° maggio e il 30 giugno.

Il rapporto afferma che disturbi visivi, convulsioni, disturbi gastrointestinali, alterazioni dello stato mentale e mancanza di respiro sono i motivi per cui le persone hanno cercato un’assistenza medica.

La FDA ha finora identificato 67 prodotti che sta richiamando dai negozi e sta esortando le attività commerciali a verificare che il disinfettante per le mani in vendita non contenga metanolo. In tal caso, la FDA consiglia di smaltirlo nei contenitori dei rifiuti pericolosi e di non versarlo nello scarico.

Il rapporto dice: «Un grave avvelenamento da metanolo con conseguente invalidità permanente o morte può verificarsi dopo avere ingerito un disinfettante per le mani a base di alcol contenente metanolo». Quindi, si raccomanda di non berlo…