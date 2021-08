Succede negli Stati Uniti d'America

Una madre di tre figli del Tennessee, negli Stati Uniti d’America, sta esortando a prendere sul serio il Covid-19 mentre la figlia di 9 anni è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime dopo avere contratto il coronavirus. Ne parla NBCnews.com.

Mirsada Muric, 26 anni, ha trascorso le ultime due settimane in ospedale per stare accanto alla figlia Blair, pubblicando vari aggiornamenti su Facebook, ricevendo sia commenti di sostegno che di gente che ha preferito continuare a disinformare sulla malattia.

La donna ha rivelato: «Vado sui loro profili Facebook e li vedo postare meme o condividere post su quanto sia uno scherzo il coronavirus e ne ho paura. Ho paura per mia figlia e non riesco a capire perché c’è gente che non vuole indossare la mascherina o lavarsi spesso le mani per dare un aiuto a se stessi e agli altri».

La 26enne ha, quindi, deciso di condividere su Facebook post per supplicare le persone affinché credano che il Covid-19 è reale e che bisogna indossare una mascherina.

«Questo è il motivo per cui ti prego di indossare una mascherina. A chi fai male indossandone una? Quali dannati diritti stai perdendo? Perché, mentre mi siedo qui e guardo una macchina che fa respirare la mia bambina, tu sei fuori a vivere come se nulla fosse», ha scritto Muric in un post datato 31 luglio scorso.

La madre ha anche raccontato che il Covid-19 non è l’unico problema avuto dalla figlia. A Blair, infatti, era stato diagnosticato un cancro al cervello nel febbraio scorso e, nel mese di luglio, è morto il padre all’improvviso. E Muric crede che la figlia abbia contratto il coronavirus proprio durante una funzione commemorativa per il genitore scomparso.

Dopo essere stata inizialmente rimandata a casa, la donna ha cominciato a rendersi conto che c’era qualcosa che non andava in sua figlia e, infatti, a Blair è stata diagnosticata una polmonite da Covid-19.

Infine, anche la donna è risultata positiva al Covid-19, non permettendole di fare visita alla figlia in ospedale.