Dramma in Texas, negli Stati Uniti d'America

Un bambino di 9 anni è morto a causa delle complicanze legate al Covid-19 .

è morto a causa delle complicanze legate al . Le condizioni del piccolo sono peggiorate in pochi giorni.

Il bambino soffriva di asma.

In Texas, negli Stati Uniti d’America, una famiglia è in lutto per la perdita del figlio di 9 anni, morto a causa delle complicanze associate al Covid-19.

Il bambino si chiamava J.J. Boatman, originario di Vernon, deceduto al Cook Children’s Medical Center di Fort Worth due giorni fa, martedì 26 gennaio.

Gabriel Ayala, lo zio del piccolo, alla stampa locale ha detto: «Era un bambino amorevole e premuoroso. Ogni volta che vedeva un membro della famiglia, gli correva incontro e lo abbracciava».

Soltanto poche settimane J.J. ha festeggiato il suo 9° compleanno con tacos e torta: «Non potevamo sapere che sarebbe stato il suo ultimo compleanno». J.J. soffriva di asma ma non la patologia non gli impediva di essere attivo e di giocare con i suoi cugini e le sue sorelle maggiori.

«Quel giorno correva – ha raccontato lo zio – ma di notte urlava e piangeva perché non riusciva a respirare. Sua madre si è avvicinata e la faccia e le labbre erano blu». Il piccolo è stato poi portato da Vernon all’ospedale a bordo di un elicottero.

Quando è arrivato, i polmoni del bambino erano pieni di liquido e il cervello gonfio perché non gli arrivava l’ossigeno. I medici hanno detto alla madre che J.J. era morto a causa delle complicanze associate al Covid-19.

Lo zio ha detto che la tragedia del nipote dimostra che chiunque può contrarre il coronavirus e spera che la gente continui a prendere sul serio la minaccia.