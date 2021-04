È successo negli Stati Uniti d'America

Una donna è stata arrestata dopo avere investito e ucciso un uomo e il suo cane mentre stavano passeggiando. La donna stava scappando, ad alta velocità, dal luogo di un incidente stradale, commesso pochi minuti prima.

È successo nella sera di domenica 25 aprile, poco prima delle 20, a Sandy Springs, in Georgia, negli Stati Uniti d’America. La vittima si chiamava Micheal Farmer e aveva 25 anni. Il cane, invece, era un catahoula di nome Bruce.

Stando a un’indagine iniziale della polizia, Farmer e il suo cane stavano camminando su Hammond Drive, vicino a Glenridge Drive, quando una berlina bianca, che viaggiava in direzione est, ad alta velocità, ha colpito la vittima ed è fuggita dal luogo. Per l’uomo e l’animale non c’è stato nulla da fare.

Tuttavia, durante il corso delle indagini, gli investigatori hanno scoperto che lo stesso identico veicolo era stato coinvolto in un altro incidente solo pochi minuti prima di investire Farmer e il suo cane.

In poco tempo, la polizia ha identificato il veicolo responsabile del dramma, una Chevy Malibu bianca del 2020, con targa della Florida e, quindi, la proprietaria, la 38enne Dominique Houston, che è stata arrestata, accuata di omicidio automobilistico di primo grado e guida spericolata.

La donna si trova in carcere, in attesa di giudizio.