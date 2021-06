È successo negli Stati Uniti d'America

Stati Uniti d’America. Lo sceriffo della contea di DeKalb, Melody Maddox, ha riportato che lunedì scorso, 14 giugno, una cassiera di un supermercata è stata colpita da un proiettile durante una lite con un cliente su una mascherina. La donna è morta.

È successo al supermercato Big Bear, intorno alle 13:10. Le autorità hanno individuato l’autore dello sparo, il 30enne Victor Lee Tucker.

In una conferenza stampa lo sceriffo ha spiegato: «C’è stato uno scontro, una discussione – non so esattamente cosa – in riferimento all’uso delle mascherine. A quel punto il soggetto ha tirato fuori un’arma e ha sparato alla cassiera». Gli investigatori hanno dichiarato che Tucker ha lasciato il negozio senza comprare nulla. Poi, è tornato dentro, si è avvicinato alla cassa e ha aperto il fuoco.

Tucker ha poi sparato a un vice dell’ufficio dello sceriffo, che era fuori servizio e stava lavorando part – time per la sicurezza nel supermercato. Il vice ha risposto al fuoco ed entrambi sono rimasti feriti.

«Questo è ciò per cui è stato addestrato, fa parte della sua carriera trentennale nelle forze dell’ordine. Tutti noi qui siamo formati per intervenire e rispondere», ha commentato lo sceriffo. Tucker è stato fermato mentre cercava di strisciare fuori dalla porta d’ingresso del supermercato.

La cassiera e Tucker sono stati portati d’urgenza in ospedale ma la donna è stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo. Le condizioni dell’uomo, invece, sono stabili, così come quelle del vice sceriffo.

Anche un secondo cassiere è stato sfiorato da un proiettile ma ha riportato ferite lievi, curate sul posto. Il 30enne, veterano delle forze dell’ordine, sarà naturalmente accusato di omicidio e di altri reati.