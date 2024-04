Lo riporta la CNN

Secondo quanto riportato dalla CNN, le forze statunitensi in Medio Oriente sono in “massima allerta” e si preparano per un possibile attacco iraniano contro obiettivi israeliani e USA entro la prossima settimana.

Stando agli alti funzionari di Washington e le alte sfere israeliane, infatti, l’attacco iraniano è “inevitabile” oltre che imminente. I due governi, quindi, stanno lavorando insieme per prepararsi perché Teheran potrebbe agire in modi diversi. Ad esempio, ne hanno parlato il presidente degli USA Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella telefonata di giovedì scorso, 4 aprile.

La CNN ha riportato che un attacco diretto iraniano contro Israele è lo scenario peggiore per l’amministrazione Biden perché innescherebbe una rapida escalation, trasformando il conflitto tra Israele e Hamas in uno regionale, con il coinvolgimento statunitense.

L’Iran, dal canto suo, ha avvertito gli USA: “State lontani da Israele o vi farete male”. Questo il contenuto in un messaggio di Mohammad Jamshidi, vice capo dell’ufficio della Presidenza iraniana, destinato alla leadership di Washington. “In risposta, gli Stati Uniti hanno chiesto all’Iran di non prendere di mira le strutture americane”.