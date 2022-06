È successo negli Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti d’America un bambino di 8 anni, originario del New Hampshire, è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco. Il piccolo è la vittima di una sparatoria causale mentre era in vacanza con il padre nella Carolina del Sud.

I due si trovavano in auto, lungo una strada rurale nella contea di Florence, quando il mezzo è stato colpito da un proiettile sparato da un uomo che stava centrando a caso le auto che passavano vicino casa sua.

Il piccolo Quarius Naqua Dunham è morto domenica scorsa, 29 maggio, dopo essere stato tolto dal supporto vitale: era stato colpito al collo, ricoverato in ospedale dal giorno prima. Il padre del bambino, alla guida del mezzo, è stato ferito a una gamba e si riprenderà.

Arrestato Charles Montgomery Allen, 40 anni, accusato di omicidio, tentato omicidio e altri quattro capi di imputazione per avere scaricato un’arma da fuoco contro un veicolo occupato. Allen ha sparato ad altre due auto prima di colpire il veicolo in cui si trovavano il bambino e il padre.

Gli investigatori hanno ricostruito che il 40enne ha sparato contro i muri della sua casa prima di mirare alle auto, credendo che qualcuno gli stesse dando la caccia. Non c’è nessun altro movente ma la polizia sospetta che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti al momento del suo gesto folle. Allen è ora in carcere e non è stata fissata la cauzione per il suo rilascio.