NEL ROMANO

Torna a casa propria prima del previsto e la trova trasformata nel set di un film porno. È quanto accaduto a un uomo che vive sul litorale romano, in un appartamento in affitto. Rientrato in anticipo, una volta aperta la porta ha trovato telecamere, microfoni e attori in atteggiamenti inequivocabili. Ora il caso, come riporta Michela Allegri sulle pagine del Il Messaggero, è finito in procura.

La storia

È il primo pomeriggio quando il 35enne rientra in casa dal lavoro prima del solito orario. Una volta nell’abitazione l’uomo si trova davanti il proprietario di casa, entrato con le chiavi di riserva per le emergenze.

La casa era stata trasformata, secondo la denuncia dell’uomo, nel set di un film hard. L’affittuario ha avuto un’animata discussione con il proprietario dell’appartamento e ha chiamato il 112. Quando la polizia è arrivata sul posto, di attori e maestranze non c’era traccia ma il caso è tutt’altro che chiuso.