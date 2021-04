Le parole della sorella di Chiara, anche lei social influencer

Valentina Ferragni è la sorella di Chiara, anche lei social influencer.

è la sorella di Chiara, anche lei social influencer. A Valentina Ferragni è stata diagnosticata l’ insulino-resistenza .

. La confessione su Instagram.

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, in una Storia su Instagram ha affermato: «Le analisi non sono andate bene… ho una patologia in una forma più grave del previsto».

A Valentina Ferragni, social influencer come la sorella, infatti, è stata diagnosticata l’insulino-resistenza, malattia «molto difficile da diagnosticare. Una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla».

Inoltre, questo disturbo, nei casi più gravi, potrebbe portare al diabete mellito di tipo B: «La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito», ha detto la 28enne.

L’insulino-resistenza, infatti, è la bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina e le cause possono essere ormonali, genetiche o farmacologiche.

Ferragni ha concluso così la sua confessione: «Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un’altra vita».

Qualche giorno fa, prima della rivelazione del disturbo, Valentina Ferragni, rispondendo ad alcuni commenti, aveva detto: «Smettete di chiedermi se sono incinta, non lo sono! Ho problemi metabolici e di insulina (e amo molto anche mangiare), quindi l’unica pancia che vedete è dovuta a questo».