Dramma a Roma

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi in gravi condizioni. Lo è anche la scrittrice Antonella Prenner .

L’origine, forse è una caldaia.

Valerio Massimo Manfredi, scrittore e storico, è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari, a Roma. Manfredi, stando a quanto si è appreso, era con la scrittrice Antonella Prenner, anche lei ritrovata priva di sensi.

L’allarme è stato lanciato dalla figlia dello scrittore 78enne che non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Entrambi sono stati portati in ospedale, in gravi condizioni. L’ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto polizia e vigili del fuoco che stanno verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica.

Si è appreso, poi, che lo scrittore è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale San Camillo di Roma a quello di Grosseto. È in coma da intossicazione.

Antonella Prenner, 47 anni, insegna Letteratura latina all’Università degli Studi di Napoli Federico II. È autrice di importanti studi sulla letteratura antica e del romanzo Tenebre (2018). È ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Umberto I.