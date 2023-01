Il primo a rendere omaggio è stato Sergio Mattarella

Da oggi, lunedì 2 gennaio, la salma di Papa Benedetto XVI è esposta nella basilica di San Pietro e lo sarà per tre giorni, in attesa dei funerali di giovedì prossimo. Centinaia i fedeli in coda per rendere omaggio a Ratzinger, morto all’età di 95 anni.

Prima dell’apertura al pubblico, però, c’è stato l’omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E, tra i primi, c’è stata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Anche il senatore a vita Mario Monti, ex presidente del Consiglio dei Ministri, ha reso omaggio alla salma del Papa emerito.

La traslazione della salma è avvenuta alle 7.15 e c’è stato un breve rito officiato dal cardinale Mauro Gambetti.