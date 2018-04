Due aerei militari sono decollati intorno alle 16,30 di oggi dalla base militare Nato di Sigonella nella Sicilia orientale. I due velivoli sarebbero diretti in Siria per una azione di pattugliamento e prevenzione.

La notizia si è diffusa circa un’ora e mezzo dopo il decollo ma le autorità militari non confermano e non smentiscono. L’attività di pattugliamento sarebbe, però, confermata indirettamente dall’account Twitter ItaMilRadar, che si occupa di monitorare il traffico aereo militare sui cieli italiani e sul Mediterraneo. Si tratta di un account indipendente secondo i cui rilievi i velivoli in missione sarebbero un Boeing P-8A Poseidon della Marina Militrare statunitense e un Boeing E-3 delle forze Nato.

I due aerei starebbero tenendo sotto controllo le attività di una base russa in Siria e gli spostamenti militari al confine fra Siria e Turchia

