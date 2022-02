La Nato non crede al ritiro delle forze russe

Venti di guerra tra Ucraina e Russia. La tensione si è inasprita nelle ultime ore. Secondo informazioni che giungono dalle province di Donetsk e Lugansk, l’esercito ucraino avrebbe sparato colpi di mortaio contro i territori della autoproclamata Repubblica, che unisce le due città ucraine. Il presidente russo Putin, nel corso della conferenza stampa di ieri, aveva accusato la stampa internazionale di tacere sul genocidio in corso contro le popolazioni filo russe che vivono in quelle due province.

Venti di guerra, colpi di mortaio su Donetsk e Lugansk

Così, dopo che il mondo aveva tirato un sospiro di sollievo all’annuncio del parziale ritiro del contingente russo dalla linea di confine con l’Ucraina, la situazione volge nuovamente al peggio. Secondo i rappresentanti dell’Alleanza Atlantica, inoltre, non ci sono prove concrete del ritiro delle truppe russe. In ogni, caso, la flotta russa sta continuando le sue esercitazioni navali nel Mar che costeggia la Crimea. Nel test sono impegnate unità da sbarco, pronte ad intervenire nel caso in cui il Cremlino decidesse di intervenire a difesa delle popolazioni filo russe che vivono nella zona.

Sul piano politico, poi, il presidente russo deve tenere conto del voto espresso dal parlamento, la Duma, che obbliga il governo di Mosca a riconoscere l’autonomia della Repubblica auto dichiarata di Donetsk e Lugansk. Per Kiev, per gli Stati Uniti e per la Nato, una simile procedura sarebbe contraria agli accordi di Minsk.

“Kiev vuole inasprire il conflitto”

Il presunto attacco operato in queste ore dalle forze di Kiev, potrebbe ulteriormente inasprire lo scenario. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto in queste ore, secondo le informazioni riportate dal portale di informazione russo Sputnik. Questa mattina sarebbe stato registrato un bombardamento da parte delle formazioni armate dell’Ucraina, in direzione del villaggio di Mandrykino, alla periferia di Donetsk. Sono state sparati cinque proiettili dal calibro di 82 mm. Sempre Secondo Sputnik, “la situazione nella regione è peggiorata nelle ultime 24 ore. Kiev sta cercando di inasprire il conflitto”.