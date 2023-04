Figlio sgozza i genitori in casa mentre dormivano

26/04/2023

È stato arrestato il figlio dei coniugi trovati uccisi in un appartamento a Verona, nel quartiere di Borgo Roma.

Le vittime sono Giampaolo Turazza e Wilma Vezzaro, rispettivamente di 75 e 73 anni. La dinamica del delitto è in fase di ricostruzione da parte della Polizia. Si è appreso che il figlio 54enne, Osvaldo Turazza, è stato portato in Questura per essere interrogato. È accusato di duplice omicidio.

I due genitori sarebbero stati accoltellarti alla gola: il padre mentre era a letto, la madre è stata trovata nel corridoio del loro appartamento, in via Aquileia 12. I due avevano 73 e 75 anni. Il duplice omicidio risalirebbe a lunedì scorso, 24 aprile: l’uomo si è presentato al comando della Guardia di Finanza per costiturisi e, successivamente, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato.

Come riportato su VeronaSera.it, Osvaldo non abitava con i genitori ma a Porto San Pancrazio. Stando ad alcuni testimoni, ci sarebbero state alcune liti tra genitori e figlio ma nulla avrebbe potuto fare pensare a questo drammatico epilogo.