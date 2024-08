In provincia di Verona

Valeggio sul Mincio (Verona) – Uno scontro frontale tra due automobili ha provocato la morte di due persone e il ferimento grave di altre due, in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla Strada Provinciale 28.

Le cause dell’incidente

Le dinamiche dell’incidente, che ha coinvolto anche una terza auto, sono ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ai mezzi di soccorso del Suem 118. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato al drammatico scontro frontale.

Il Suem 118 è giunto rapidamente sul luogo dell’incidente con quattro mezzi di soccorso. I Vigili del Fuoco, provenienti dalla centrale di Verona e dal distaccamento volontario di Villafranca, sono intervenuti con due autopompe e un’autogrù per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere. Purtroppo, per due passeggeri, un 38enne e un 35enne, non c’è stato nulla da fare: il medico ha dichiarato il decesso sul posto.

Le vittime e i feriti

Le vittime sono state identificate come i passeggeri di una delle auto coinvolte. Gravemente ferito il terzo passeggero, anch’egli estratto dalle lamiere e trasportato in codice rosso all’Ospedale di Borgo Trento a Verona. Anche il conducente dell’altro veicolo è stato ricoverato in ospedale, con ferite di grave entità. Le operazioni di messa in sicurezza della zona si sono concluse intorno alle 4.00 del mattino.