“Avrete le mie cure al meglio che posso, come sempre. Ma sappiate che mi fate schifo”. Così, in un post condiviso su Facebook, che sta facendo molto discutere, il primario del Pronto soccorso di Pesaro Umberto Gnudi.

“Sui social cerco di essere il più possibile politicamente corretto – ha scritto Gnudi sul social media – Ma adesso non posso più farlo. All’ennesimo caso di no vax positivo (anziano con figli no vax, strafottente cinquantenne ‘tanto a me non capita’, trentenne palestrato ‘con questo fisico non ho paura di niente’) che vuol dire più lavoro e più rischio per noi sanitari stremati ma soprattutto meno risorse e posti letto per tutti gli altri malati, vittime innocenti di cieca stupidità, ho perso la pazienza!”.

“Non voglio più avere a che fare con voi – ha proseguito Gnudi – Siete tra i miei ‘amici’ di Facebook? Vi prego, se vi è rimasta una briciola di dignità, cancellatevi. Altrimenti, appena me ne accorgo, lo farò io”.

“Venite in PS (Pronto Soccorso, n.d.r.) malati? Vi curerò, e’ il mio lavoro, ma senza parlarvi. Sappiate che vi disprezzo. Non è questione di libertà di pensiero, ma di rispetto per la comunità. Non ne avete, non ne meritate. Avrete le mie cure al meglio che posso, come sempre. Ma sappiate che mi fate schifo“, ha concluso.

I dati del Covid-19 nelle Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 439 casi di Covid-19, 212 dei quali nella fascia di età compresa tra 25 e 59 anni, il 12,6% rispetto ai 3.487 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato dell’11,2%, con 475 casi su 4.229 tamponi).

Il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è sceso ed ora è a 192,55, mentre ieri era stato 195,28. Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Gli ultimi casi sono stati individuati 121 in provincia di Ancona, 80 in provincia di Macerata, 86 in quella di Pesaro-Urbino, 53 nel Fermano, 88 nel Piceno e 11 fuori regione. Nelle ultime 24 ore, infine, c’è stata anche una vittima.