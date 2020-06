È successo a Buffalo (New York)

Due agenti di polizia sono stati sospesi, senza retribuzione, dopo che un video li ha mostrati mentre spingevano un uomo di 75 anni, facendolo cadere all’indietro così da sbattere la testa sul marciapiede.

È successo a Buffalo, città dello Stato di New York, negli USA. L’annuncio della sospensione è stato comunicato alla CNN da Mike DeGeroge, portavoce del Dipartimento di Polizia. L’uomo è ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma stabili.

I manifestanti, come quelli di tutto il Paese, stavano chiedendo giustizia per l’uccisione di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis.

All’inizio, le forze dell’ordine avevano lasciato una dichiarazione secondo cui l’uomo era inciampato e crollato a terra. Tuttavia, dopo che sono stati resi disponibili i video dell’accaduto, la polizia ha deciso di sospendere gli agenti e aprire un’inchiesta.

«Il dipartimento si è mosso rapidamente e ha corretto le informazioni», ha detto DeGeorge. «Questo incidente è del tutto ingiustificato e assolutamente vergognoso», ha affermato il governatore Andrew Cuomo su Twitter. «Gli agenti di polizia devono far rispettare – NO ABUSO – la legge».

Il sindaco Byron Brown ha definito l’incidente come «scoraggiante» e ha scritto che i suoi pensieri sono con la vittima.