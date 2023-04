A Vigevano (Pavia)

La scorsa notte, un giovane di 28 anni è stato ucciso a Vigevano (Pavia) in una zona vicina al centro, dopo aver subito percosse.

Un uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato di Vigevano per l’omicidio, anche se le circostanze del delitto devono ancora essere chiarite.

Non si esclude che il delitto sia avvenuto in ambito familiare. Infatti, la polizia ha arrestato un 35enne che dovrebbe essere il fratello della fidanzata della vittima, anche se non c’è ancora conferma ufficiale.

Il 28enne è stato picchiato con violenza, causandone la morte. Il 35enne è poi fuggito e si è nascosto in una cantina del centro storico di Vigevano, dove è stato trovato e arrestato dagli agenti del commissariato locale.