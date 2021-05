È successo in provincia di Pavia

Incidente sul lavoro mortale a Villanterio, in provincia di Pavia. Intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 28 maggio, due lavoratori della ditta Di.Gi.Ma, specializzata nella raccolta di sottoprodotti e produzione di farine animali, sono deceduti dopo essere stati investiti da vapori contenenti forse ammoniaca.

Il primo è un uomo di 50 anni, mentre il secondo è un 51enne di Siena. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri ma non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. Lo rende noto l’Areu lombarda.

Stando a una prima ricostruzione, i due operai stavano lavorando in una vasca quando, per motivi in corso di accertamento, si è sprigionata una bolla di gas (non è confermato che si tratti di ammoniaca). Gli operai avrebbe respirato l’esalazione appieno e poi sono deceduti. I vigili del fuoco con tute specializzate stanno lavorando all’interno della ditta.

Marco Bertoni, sindacalista della Cisl di Pavia-Lodi intervenuto sul posto, ha fornito alcuni particolari sul tragico episodio: «I due stavano lavorando nei pressi di una vasca dove erano contenuti scarti di lavorazione animale, dai quali vengono ricavate farine per produrre mangimi. Uno dei due si è sentito male: il collega che era al suo fianco ha cercato a quel punto di soccorrerlo, ma ha perso a sua volta i sensi».

«Non è ammissibile che nel 2021 accadano ancora tragedie del genere – ha affermato Bertoni -. Non si può accettare che in una regione come la Lombardia lavoratori escano di casa al mattino senza avere la certezza di poter tornare a casa la sera».