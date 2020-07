Storia di amicizia dagli Stati Uniti d'America

Gli statunitensi Joe Feeney e Tom Cook sono amici da molti anni. Nel 1992, quando fu lanciato l’American Powerball Lotto, i due fecero un patto con una stretta di mano solenne: se uno di loro avesse vinto la lotteria, avrebbero condiviso il premio insieme.

Ebbene, questa incredibile promessa è stata mantenuta. Infatti, dopo aver acquistato il suo biglietto per la modica cifra di 2 dollari (1 euro e 70 centesimi) in un negozio di Menomonie, nel Wisconsin, Tom Cook ha vinto il jackpot da 22 milioni di dollari (18 milioni e 688mila euro).

Il fortunato vincitore ha subito chiamato il suo amico per dargli l’incredibile buona notizia ma anche per dirgli che intendeva, come concordato, condividere il jackpot con lui. «Una stretta di mano è una stretta di mano», ha detto.

LEGGI ANCHE: Centrato il 6 al Superenalotto a Sassari

«Congratulazioni a Tom, a Joe e alle loro famiglie. Questo è ciò che può dare la forza dell’amicizia, suggellata con una semplice stretta di mano. Sono lieto per loro. Il loro giorno fortunato è arrivato», ha dichiarato la direttrice della lotteria del Wisconsin Cindy Polzin in una nota.

Le probabilità di vincere il jackpot della lotteria Powerball sono stimate in una su circa 292 milioni. Dopo aver vinto il jackpot da 22 milioni di dollari, Tom Cook ha deciso di ritirarsi dal lavoro mentre il suo amico Joe aveva già lasciato la sua attività professionale. I due amici non vedono l’ora di divertirsi e di viziare i loro nipoti.

LEGGI ANCHE: Superenalotto, centrato il 6 da 67 milioni di euro.