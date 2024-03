A Porto Torres, in Sardegna

All’Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres, in Sardegna, un insegnante è stato vittima di un aggressione da parte di uno studente diciassettenne.

Durante una lezione di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, il giovane, appartenente a un’altra classe, ha iniziato a disturbare il professore fino a causargli delle lesioni fisiche alla mano, serrandola nella porta. Inoltre, il 17enne ha minacciato di morte e insultato il 17enne. L’insegnato è stato costretto a ricorrere alle cure mediche per i traumi e le ferite.

A seguito dell’incidente, avvenuto la scorsa settimana, il docente ha formalizzato una denuncia presso i carabinieri, che hanno intrapreso le indagini, identificando lo studente responsabile. Parallelamente, l’istituto ha avviato una verifica interna per valutare eventuali azioni disciplinari verso il minore.

“Sono scioccato, non meritavo questo. A scuola ho ottimi rapporti con tutti, ragazzi e colleghi. Ho male alla mano. Non posso guidare l’auto, sto male”, ha dichiarato il docente al quotidiano L’Unione Sarda.

Le parole del preside

Daniele Terras, dirigente scolastico dell’istituto, ha commentato: “Siamo profondamente rammaricati per il gravissimo e increscioso episodio ai danni del docente. La scuola si è attivata prontamente e promuoverà tutte le azioni previste dalla norma per la tutela del professore. Saranno celermente avviate tutte le azioni con psicologo, educatori e pedagogisti che collaborano da diversi anni in progetti strutturati con il nostro istituto. Attiveremo, inoltre, dei percorsi anche con i servizi sociali per affrontare i problemi di disagio giovanile sempre più presenti nella nostra cittadina. La scuola è sicuramente l’istituzione che per prima percepisce il crescente disagio dei ragazzi. Si tratta di problematiche che dovranno essere dibattute e trattate in maniera coordinata da tutte le istituzioni preposte”.