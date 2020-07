Le parole del virologo su Facebook

Massimo Clementi, uno dei virologi che ritiene che bisogna tornare alla normalità perché non crede che ci sia più un’emergenza coronavirus, ha attaccato su Facebook la decisione – non ancora ufficiale – del Governo di proporogare lo stato d’emergenza per altri sei mesi.

«Proroga dello Stato di emergenza? Abbiamo capito bene? Io scenderò in piazza, lo dichiaro sin d’ora». Così l’esperto, rispondendo su Facebook a un commentatore.

Per Clementi la scelta dell’esecutivo «è una incredibile forzatura. Che va in parallelo con i toni terrificanti (totalmente ingiustificati) con cui TV e grande stampa stanno descrivendo lo Stato attuale dell’epidemia».

Il virologo (dell’Università Vita – Salute San Raffaele), poi, rispondendo a un follower che gli ha chiesto se intende fare qualcosa, ha risposto così: «Ma io non sono un politico e, diversamente da altri miei colleghi, non lo voglio proprio fare». Chiaro riferimento a Pier Luigi Lopalco, l’epidemiologo che potrebbe candidarsi alle Regionali in Puglia a sostegno della riconferma di Michele Emiliano.