Il virus A H1N1 è un ceppo di influenza che è diventato noto a livello mondiale nel 2009, quando ha scatenato una pandemia. È comunemente noto come “influenza suina“, sebbene questo nome possa essere fuorviante, poiché il virus non viene trasmesso mangiando carne di maiale o prodotti suini.

Questo particolare ceppo di influenza è un virus influenzale di tipo A, con specifiche proteine di superficie, ossia emagglutinina (H) 1 e neuraminidasi (N) 1, da cui il nome H1N1. È un virus RNA che può infettare gli umani e alcuni animali, compresi i suini.

La pandemia del 2009 causata dal virus H1N1 fu particolarmente nota per la sua rapida diffusione globale e per il fatto che colpì un numero insolitamente elevato di bambini e giovani adulti, a differenza delle tipiche influenze stagionali che tendono a colpire maggiormente gli anziani. Tuttavia, la maggior parte dei casi di H1N1 del 2009 si rivelò essere non più grave dell’influenza stagionale.

Le misure di risposta alla pandemia includevano la vaccinazione, l’uso di antivirali, come l’oseltamivir e il zanamivir, e le raccomandazioni per le buone pratiche igieniche, come il lavaggio frequente delle mani e la copertura del naso e della bocca quando si tossisce o si starnutisce.

Dopo il 2009, il virus H1N1 è stato incorporato nei vaccini influenzali stagionali per fornire protezione contro di esso, poiché continua a circolare come uno dei ceppi dell’influenza stagionale.