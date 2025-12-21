Una frase sola, pronunciata davanti alle telecamere, riapre interrogativi personali e politici sul leader del Cremlino.

Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, un evento attentamente coreografato dal Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha offerto un momento di inattesa apertura personale. Un frammento breve ma sufficiente a riaccendere curiosità, indiscrezioni e vecchie domande mai chiarite.

La scena si svolge sotto gli occhi delle televisioni di Stato, tra domande politiche, telefonate dei cittadini e dichiarazioni di politica internazionale. Poi arriva una domanda diversa, diretta, personale. Ed è lì che il copione sembra incrinarsi.

La domanda diretta e la risposta che sorprende

Durante l’evento, la giornalista Regina Orekhova, volto dell’emittente statale russa 360, prende la parola e si rivolge direttamente al presidente. Ricorda una sua affermazione precedente sull’esistenza dell’amore a prima vista e poi chiede: “Lei ha detto oggi che crede nell’amore a prima vista. Signor Presidente, è innamorato?”. La risposta arriva secca, senza esitazioni. “Sì”.

Nessuna spiegazione. Nessun nome. Nessun dettaglio aggiuntivo. Solo una parola che, detta da un leader abituato a blindare la propria vita privata, basta a generare un’eco mediatica immediata.

Putin, 73 anni, non aggiunge altro. La conferenza prosegue su binari più consueti, ma quel momento resta sospeso, isolato, diverso dal resto.

Un presidente da sempre riservato sulla vita privata

La dichiarazione colpisce proprio perché arriva da uno dei leader più riservati al mondo sul piano personale. Nel corso dei suoi lunghi anni al potere, Putin ha sempre mantenuto una netta separazione tra sfera pubblica e privata. Le rare informazioni ufficiali sulla sua famiglia sono state diffuse con parsimonia e spesso solo quando inevitabili. Anche le immagini private sono quasi del tutto assenti dalla comunicazione istituzionale. Questo rende la risposta ancora più significativa. Non per ciò che rivela, ma per ciò che lascia intendere senza spiegare.

Il legame mai confermato con Alina Kabaeva

Da anni, osservatori e media internazionali associano il nome di Putin a quello di Alina Kabaeva, ex ginnasta olimpica russa oggi 42enne. Secondo numerose ricostruzioni non ufficiali, la relazione tra i due durerebbe da circa diciotto anni. Le voci parlano anche di due figli, oggi di dieci e sei anni, che vivrebbero sotto gli pseudonimi di Ivan Spirodonov e Vladimir Spirodonov. Informazioni mai confermate ufficialmente dal Cremlino, ma ricorrenti nel racconto mediatico occidentale

Il matrimonio con Lyudmila Putina e il divorzio

Prima di queste voci, la vita coniugale ufficiale di Putin è stata quella con Lyudmila Putina. I due si sono sposati nel 1983 e hanno avuto due figlie, Maria e Yekaterina. La separazione diventa oggetto di attenzione mediatica nel 2008, quando il quotidiano russo Moskovsky Korrespondent pubblica un articolo secondo cui Putin avrebbe divorziato e sarebbe addirittura fidanzato con Kabaeva. La reazione delle autorità è immediata. Il governo smentisce la notizia e il giornale viene chiuso poco dopo. Solo nell’aprile 2014 il Cremlino annuncia formalmente il divorzio tra Putin e Lyudmila, senza ulteriori dettagli.

Un déjà-vu: le parole del 2014

Quella risposta del 2025 non è un episodio isolato. Nel corso della conferenza di fine anno del 2014, Putin aveva già affrontato indirettamente il tema della sua vita sentimentale. All’epoca raccontò un aneddoto su un amico europeo che lo incalzava con domande sulla sua vita amorosa. In quell’occasione ammise di amare qualcuno che lo ricambiava. Anche allora, nessun nome. Nessun riferimento esplicito. Solo un’affermazione generica, simile per tono e contenuto a quella pronunciata oggi.

Altre relazioni attribuite al leader russo

Nel corso degli anni, Putin è stato associato anche ad altre donne. Tra queste, Svetlana Krivonogikh, oggi cinquantenne, con la quale sarebbe nato un figlio secondo voci mai confermate. Un’altra figura citata in passato è Alisa Kharcheva, ex concorrente di Miss Russia. Secondo alcune ricostruzioni, avrebbe conosciuto Putin quando era ancora minorenne. Anche in questo caso, non esistono conferme ufficiali e il Cremlino non ha mai commentato pubblicamente.

Un momento leggero in una conferenza dai toni duri

La breve parentesi sentimentale rappresenta un raro momento di leggerezza in una conferenza stampa dominata da temi ben più severi. Il presidente ha ribadito con fermezza che gli obiettivi militari della Russia in Ucraina saranno raggiunti. Ha anche assicurato che Mosca non interferirà in eventuali elezioni ucraine per sostituire l’attuale presidente Volodymyr Zelensky, il cui mandato è formalmente scaduto nel 2024 ma che rimane in carica secondo le norme ucraine vigenti in tempo di guerra. Putin continua a non riconoscere Zelensky come leader legittimo e ne chiede la rimozione nell’ambito dei negoziati di pace tra Russia e Ucraina.

Il sostegno a Donald Trump e l’attacco alla BBC

Nel corso della conferenza, Putin ha anche espresso sostegno pubblico al presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla causa da 10 miliardi di dollari intentata contro la BBC.

Putin ha dichiarato: “È evidente. Penso che il presidente Trump abbia ragione”. La causa accusa l’emittente britannica di aver modificato “intenzionalmente, in modo malevolo e ingannevole” un discorso pronunciato da Trump prima dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, facendo apparire che avesse incoraggiato l’insurrezione.

Lo sapevi che…

Le conferenze di fine anno di Putin durano spesso più di quattro ore.

I giornalisti partecipanti vengono selezionati con criteri rigorosi.

Le domande dei cittadini arrivano da un sistema centralizzato.

Gli interventi personali sono tra i momenti più seguiti in TV.

FAQ