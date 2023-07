A Voghera, in provincia di Pavia

Una madre di 45 anni ha ucciso, strangolandolo, il figlio di un anno. Il dramma è accaduto in un appartamento in via Mezzana a Voghera, comune in provincia di Pavia, in Lombardia, intorno alle ore 9.

“Ho ucciso mio figlio”: le parole pronunciate dalla donna, Elisa Roveda, in quel momento sola in casa, ai carabinieri. Secondo La Provincia Pavese , inoltre, è stata la nonna a chiamare i soccorsi. Il marito era fuori casa per lavoro.

Gli uomini del 118 non hanno potuto che constatare la morte del piccolo. La donna è stata trasportata al policlinico San Matteo e ricoverata, per accertamenti, in psichiatria in attesa che la procura di Pavia decida l’eventuale arresto nei suoi confronti.