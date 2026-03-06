Cosa prevede il Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri

La chiusura improvvisa di vaste porzioni di spazio aereo nel Medio Oriente, conseguenza diretta dell’escalation militare legata alla guerra in Iran, sta provocando una delle più pesanti interruzioni del traffico aereo internazionale degli ultimi decenni. Migliaia di voli sono stati cancellati, dirottati o riprogrammati nel giro di poche ore, con effetti immediati su centinaia di migliaia di passeggeri tra Europa, Asia e gli hub aeroportuali del Golfo Persico.

L’impatto si estende ben oltre le singole tratte. La chiusura simultanea di diversi corridoi di volo ha generato un effetto domino sull’intero sistema dell’aviazione civile: coincidenze saltate, aeroporti congestionati, equipaggi fuori posizione e catene logistiche rallentate. In diversi casi i voli intercontinentali sono stati costretti a deviare verso scali non programmati, lasciando i passeggeri in aeroporti lontani dalla destinazione finale.

Perché la guerra in Iran sta paralizzando il traffico aereo

Lo spazio aereo del Medio Oriente rappresenta uno dei principali corridoi globali per i voli intercontinentali tra Europa, Asia e Oceania. Quando uno o più paesi chiudono lo spazio aereo per ragioni di sicurezza, le compagnie devono riprogettare rotte che attraversano migliaia di chilometri.

Le conseguenze sono immediate:

allungamento delle rotte e aumento dei tempi di volo;

cancellazione delle tratte con autonomia insufficiente;

congestione negli aeroporti alternativi;

ritardi a catena nelle flotte globali

In molti casi gli aeromobili vengono dirottati verso aeroporti di emergenza, dove i passeggeri restano in attesa di nuove soluzioni di viaggio.

ItaliaRimborso attiva una unità di crisi

Di fronte all’emergenza, ItaliaRimborso ha annunciato l’attivazione di una unità speciale dedicata alla gestione delle richieste dei passeggeri coinvolti. L’organizzazione, che opera da anni nella tutela dei diritti dei viaggiatori, sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione registrando un forte aumento delle richieste di assistenza.

L’obiettivo è fornire indicazioni operative, chiarimenti normativi e supporto concreto a chi si trova bloccato negli aeroporti o ha subito cancellazioni improvvise.

Il CEO dell’azienda, Felice D’Angelo, descrive la portata dell’emergenza con parole dirette: “Ci troviamo davanti a un evento eccezionale, che ha messo sotto pressione l’intero sistema dell’aviazione civile. La chiusura simultanea di più spazi aerei ha generato un impatto che nessun vettore era in grado di assorbire. Riceviamo segnalazioni da ogni parte del mondo con famiglie bloccate, voli dirottati, coincidenze perse. Il nostro compito è garantire che nessuno resti senza assistenza e che i diritti dei passeggeri vengano rispettati”.

Cosa prevede il Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri

Nonostante la situazione straordinaria generata dal conflitto, i diritti dei passeggeri restano disciplinati dal Regolamento CE 261/2004, la normativa europea che regola assistenza e rimborsi nei casi di cancellazioni o ritardi significativi.

Le compagnie aeree continuano ad avere precisi obblighi nei confronti dei viaggiatori:

Queste misure devono essere garantite anche in presenza di circostanze eccezionali come un conflitto armato.

Felice D’Angelo chiarisce un punto spesso oggetto di confusione tra i viaggiatori: “Anche in presenza di una guerra, l’assistenza non viene meno. È un obbligo inderogabile. Se la compagnia non è reperibile, è fondamentale conservare ogni ricevuta, scontrino o fattura. Tutte le spese documentate possono essere rimborsate”.

Rimborso del biglietto e compensazione economica

La normativa europea distingue tra rimborso del biglietto e compensazione pecuniaria.

Il passeggero mantiene sempre il diritto a:

rimborso totale del biglietto;

oppure riprotezione su un volo alternativo verso la destinazione finale.

Diverso il discorso per la compensazione economica prevista dalla normativa europea, che varia da 250 a 600 euro. In questo caso la guerra rientra tra le cosiddette circostanze straordinarie, che esonerano il vettore dal pagamento dell’indennizzo.

Un ulteriore elemento riguarda il preavviso della cancellazione.

Entro 14 giorni dalla partenza: rimborso o riprotezione;

Oltre 14 giorni dalla partenza: solo rimborso del biglietto.

I voli dirottati e gli aeroporti alternativi

Molti voli intercontinentali diretti verso Asia e Medio Oriente hanno dovuto modificare la rotta e atterrare in scali non previsti. In queste situazioni la compagnia aerea deve comunque garantire il completamento del viaggio, organizzando trasporti alternativi o nuovi collegamenti.

Durante l’attesa i passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza completa, che include vitto, alloggio e supporto logistico.

Cosa devono fare i passeggeri bloccati

Chi si trova coinvolto in cancellazioni o deviazioni dei voli dovrebbe seguire alcune indicazioni operative:

verificare costantemente lo stato del volo sul sito della compagnia aerea;

controllare gli aggiornamenti del Ministero degli Esteri sul portale Viaggiare Sicuri;

conservare tutte le ricevute relative alle spese sostenute;

contattare compagnie aeree o servizi di tutela dei passeggeri per assistenza.

La documentazione delle spese diventa particolarmente importante quando l’assistenza non viene fornita direttamente dal vettore.

FAQ

Cosa succede ai voli quando viene chiuso lo spazio aereo?

Le compagnie devono cancellare o deviare i voli verso aeroporti alternativi e riprogrammare le rotte.

I passeggeri hanno diritto all’assistenza anche durante una guerra?

Sì. Il Regolamento CE 261/2004 obbliga le compagnie a fornire assistenza anche in circostanze straordinarie.

Si ha diritto alla compensazione economica?

No. In caso di guerra la compensazione da 250 a 600 euro non è prevista perché si tratta di circostanza straordinaria.

Cosa bisogna fare se la compagnia non risponde?

Conservare tutte le ricevute delle spese sostenute e richiedere successivamente il rimborso documentato.