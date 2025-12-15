Un topo a bordo costringe KLM a fermare un volo intercontinentale

Un topo a bordo di un aereo può sembrare una scena da film ma per 250 passeggeri in viaggio tra Europa e Caraibi è stata una realtà.

Lo scorso 10 dicembre, un volo della compagnia olandese KLM diretto da Amsterdam ad Aruba e poi a Bonaire è stato interrotto dopo la scoperta di un topo a bordo dell’aereo. Secondo quanto riportato dal sito Aviation24.be, il roditore è stato avvistato mentre il velivolo attraversava l’Atlantico, in pieno volo. Dopo l’atterraggio ad Aruba, l’intero equipaggio e i passeggeri sono stati fatti scendere regolarmente. Ma da quel momento l’Airbus A330 è stato messo fuori servizio per motivi di sicurezza e igiene e tutti i voli successivi sono stati cancellati.

Il roditore avvistato in volo: nessun pericolo ma massima prudenza

Un video pubblicato sui social — e rapidamente diventato virale — mostrerebbe il topo mentre si muove con agilità su una trave del soffitto, tra le tende della cabina passeggeri. Le immagini, anche se non confermate ufficialmente dalla compagnia, hanno riacceso l’attenzione sulle procedure di sicurezza in volo e sulle condizioni igieniche degli aeromobili.

Un portavoce di KLM, intervistato dal quotidiano britannico The Independent, ha definito l’episodio “un evento molto eccezionale”, sottolineando come la sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio restino sempre la priorità. “È per questo motivo che il volo da Aruba a Bonaire e poi ad Amsterdam, previsto per il 10 dicembre, è stato cancellato”, ha spiegato il portavoce. “L’aereo è stato sottoposto a un’accurata pulizia prima di essere rimesso in servizio”.

I passeggeri: notte ad Aruba e ricolllocazione su nuovi voli

A causa dell’imprevisto, i passeggeri sono stati ospitati per la notte ad Aruba, ricevendo assistenza logistica e sistemazione alberghiera. Solo in seguito sono stati riprotetti su altri voli in direzione delle loro destinazioni finali. Un altro portavoce della compagnia ha riferito all’emittente olandese RTL News che il pilota, una volta avvistato il topo, non aveva altra scelta che proseguire fino ad Aruba. Tornare indietro o atterrare altrove non era un’opzione praticabile in pieno Atlantico.

“I passeggeri sono rimasti calmi. L’equipaggio ha monitorato attentamente l’animale e, fortunatamente, il topo non si è avvicinato al cibo”, ha specificato la compagnia. Non sono stati segnalati incidenti o danni né il roditore ha causato problemi di salute o sicurezza. Tuttavia, la presenza di un animale a bordo rappresenta un’anomalia seria per le rigide normative del trasporto aereo.

Ratti e voli: quanto è frequente questo tipo di episodi?

Sebbene raro, l’avvistamento di roditori a bordo di aerei non è del tutto inedito. Questi animali possono accedere ai velivoli durante le fasi di carico, specie quando l’aereo è fermo a terra e le porte sono aperte. Le aree cargo, in particolare, sono più vulnerabili all’intrusione. La presenza di un topo può rappresentare un rischio per i sistemi elettrici e i cavi dell’aereo. In passato, ci sono stati casi in cui aerei sono stati ritirati dal servizio per giorni a causa della necessità di controlli approfonditi e bonifiche ambientali. Per questo motivo, le compagnie aeree come KLM adottano protocolli severi di disinfestazione e sicurezza igienica, inclusi controlli periodici, trattamenti antiparassitari e ispezioni tecniche.

Lo sapevi che…?

I roditori possono causare danni ai sistemi di bordo, rosicchiando cavi o compromettendo i circuiti elettronici.

Le compagnie aeree impiegano squadre specializzate per individuare e rimuovere qualsiasi presenza animale indesiderata.

Anche piccoli animali come insetti o uccelli possono interferire con la sicurezza dei voli, soprattutto nei motori.

Approfondimento: Cosa prevede la legge in caso di animali a bordo non autorizzati?

Secondo le normative europee (EASA) e internazionali (ICAO), la presenza di un animale non autorizzato su un volo commerciale richiede la sospensione dell’aereo fino a che non vengano effettuati tutti i controlli sanitari e tecnici necessari. Ogni compagnia ha poi proprie procedure interne, ma in linea generale si procede sempre con la massima cautela.

Cosa dice la compagnia KLM

KLM, storica compagnia di bandiera dei Paesi Bassi, ha ribadito la sua piena attenzione per la sicurezza: “La sicurezza e il benessere di passeggeri ed equipaggio sono sempre la nostra priorità assoluta”, ha ribadito il portavoce alla stampa. La società non ha rilasciato ulteriori dettagli sulla sorte del roditore, né su come possa essere salito a bordo.

