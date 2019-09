Esagerata Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi nuda sul letto in un video da 1.2 milioni di views

Italia o Francia, Milano o Parigi, poco cambia per Wanda Nara, la moglie e manager dell’attaccante argentino Mauro Icardi. La manager, modella e conduttrice tv ha pubblicato un video che sta incendiando il web con oltre un milione e duecentomila visualizzazioni soltanto su instagram.



La 32enne argentina si è fatta riprendere sul letto nuda, con indosso soltanto un…braccialetto. Video subito subissato anche da commenti di follower estasiati e non certo dal panorama che si vede dalla finestra aperta, sullo sfondo. Video con eloquente didascalia, “Faccia d’angelo, pensiero da diavolo”, e che fa seguito a scatti anche quelli molto provocanti.

La Nara alterna l’attività di manager del marito a quelle di conduttrice tv, in Tiki Taka, sui canali Mediaset, di modella, oltre che di madre e non lesina, sui suoi social foto in pose discinte dove mostra con generosità il suo corpo burroso e dalle forme generose, usando, per qualcuno, anche l’aiutino di photoshop. Tutto da dimostrare. Il marito, Mauro Icardi, da poco approdato al PSG, dopo un lungo duro braccio di ferro con l’Inter che lo aveva messo fuori squadra, non si oppone a questa esposizione social, anzi, è spesso apparso con la moglie anche in pose alquanto osè.

Non molto amata dai tifosi dell’Inter per la gestione degli affari del marito, la Nara è invece popolarissima sui social proprio per queste sue foto e per i video puntati tutti sul suo lato più sexy.