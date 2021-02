L'espressione è anche nella Treccani

Qual è il significato dell’espressione whatever it takes ?

? La frase fu pronunciata da Mario Draghi il 26 luglio 2012.

Da quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Mario Draghi di formare un nuovo Governo – e pare essere sulla buona strada – in molti ‘salotti’ televisivi si è citata spesso una frase: whatever it takes.

Quest’espressione, che si traduce in italiano con ‘costi quel che costi‘ o ‘a ogni costo‘ proviene da un discorso ormai celebre dell’ex presidente della Banca Centrale Europea (BCE), pronunciato il 26 luglio 2012, facendo riferimento alla necessità di fare qualsiasi cosa per salvaguardare l’euro.

L’espressione whatever it takes è diventata così famosa che è finita anche nella Treccani. Draghi, quindi, la usò per chiarire che la BCE sarebbe stata pronta a tutto pur di difendere l’Euro dalla crisi economica e aggiunse: «credetemi, sarà abbastanza».

La frase è stata ripresa anche durante l’attuale pandemia di Covid-19, quando Draghi, sul Financial Times, scrisse: «Le banche devono rapidamente prestare fondi a costo zero alle aziende preparate a salvare posti di lavoro. Poiché in tal modo esse diventano veicoli di politica pubblica, il capitale di cui necessitano per eseguire questo compito deve essere fornito dallo Stato sotto forma di garanzie pubbliche su tutti gli sconfinamenti aggiuntivi di conto o sui prestiti». Per molti giornali, quelle parole rappresentavano il whatever it takes contro il coronavirus.