Dopo il colloquio con il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha comunicato agli italiani la decisione di non sciogliere le Camere e di optare per un Governo di «alto profilo».

Mattarella ha parlato di «due strade alternative: dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare le emergenze sanitaria, sociale, economica e finanziaria o immediate elezioni anticipate» ma per il Capo dello Stato l’attuale situazione «richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo».

Il Presidente della Repubblica ha aggiunto: «Dallo scoglimento delle Camere del 2013 sono trascorsi 4 mesi» per un governo e nel 2018 «5 mesi. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte urgente».

Di conseguenza, «conto di conferire al più presto l’incarico per formare il governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili», ha proseguito Mattarella che ha poi lanciato un appello: «Avverto il dovere di rivolgere alle forze politiche un appello per un governo di alto profilo per far fronte con tempestività alle gravi emergenze in corso».

Infine, la convocazione di Mario Draghi per domani alle 12.