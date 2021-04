Years & Years da oggi il nuovo singolo “Starstruck”

‘Starstruck’ è il nuovo singolo degli Years & Years, dall’8 aprile su tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor Records. A tre anni di distanza dalla pubblicazione dell’album “Palo Santo”, il nuovo singolo segna il ritorno degli Years & Years sulla scena musicale , dopo che Olly Alexander, frontman della band, ha recitato nel ruolo di attore protagonista nella miniserie britannica campione d’incassi “It’s A Sin”.

Ci siamo riuniti una notte in uno studio nella campagna londinese. Non ricordo sinceramente l’ultima volta che ho visto così tante stelle, purtroppo vivendo in città uno si abitua a non vederle più. Da quando tutto si è fermato per la pandemia, tutto quello che vorrei fare è uscire e ballare, quindi ho messo ogni mia energia nella canzone. “Starstruck” parla della fretta che hai quando ti trovi con qualcuno di cui sei veramente preso emotivamente, riguarda la voglia di non lasciar scappare un bel momento. – racconta Olly Alexander – Come molti di voi ho passato l’ultimo anno in casa e per questo ho voluto creare qualcosa di super positivo e spensierato per i miei fan (e per me stesso). Ovunque siamo durante il percorso della vita o qualsiasi cosa stiamo facendo, credo che tutti ci meritiamo almeno tre minuti di ecstasy interstellare.