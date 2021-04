208 voti favorevoli

L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato l’ordine del giorno che impegna il Governo Draghi ad avviare le necessarie verifiche con le autorità competenti al fine di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Il documento è passato con 208 favorevoli, nessun contrario e 33 astenuti.

Gli unici ad astenersi in Aula sono stati i senatori di Fratelli d’Italia. L’astensione del partito di Giorgia Meloni è stata spiegata dal senatore Alberto Balboni, durante il suo intervento: «Fratelli d’Italia si astiene sulla mozione per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki perché siamo convinti che per raggiungere l’obiettivo della sua liberazione la strada da seguire sia quella della diplomazia. Non vorremmo che la cittadinanza a Zaki possa avere l’effetto controproducente, come ha detto anche il governo in aula, di insospettire e irrigidire ulteriormente le autorità egiziane».

Teresa Bellanova su Facebook ha scritto: «In aula al Senato ho votato convintamente la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. E voglio ringraziare la senatrice Segre per aver scelto, nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia, di essere anche lei qui oggi con noi per condividere un momento e un voto così significativo. Questo giovane studente, imprigionato in modo iniquo per la sua battaglia a difesa dei diritti umani, è uno di noi. Arrivato in Italia per studiare e formarsi, un anno fa è stato arrestato nel suo Paese solamente perché chiedeva il rispetto di principi e valori che sono anche i nostri valori. Per questo vogliamo che sia cittadino italiano e per questo non smetteremo di chiedere la sua liberazione».