Le parole del presidente ucraino al Wall Street Journal

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il suo Paese non accetterà un accordo con Mosca che consentirà alle truppe russe di restare nei territori occupati. Parlando al vertice del Consiglio del CEO del Wall Street Journal, Zelensky ha affermato che le forze armate ucraine hanno fermato l’offensiva russa nella prima fase del conflitto, ridimensionando così il piano del Cremlino. Nella seconda fase, poi, l’Ucraina espellerà le truppe russe dal proprio territorio e nella terza si muoverà per ripristinare completamente la sua integrità territoriale, quindi con l’obiettivo di riprendersi la Crimea.

Zelensky ha affermato che non accetterà un accordo di cessate il fuoco che consenta alle forze russe di restare nelle posizioni attuali, insistendo sul fatto che “non accetteremo un conflitto congelato”, non ha fornito ulteriori dettagli. Ha avvertito che l’Ucraina è stata trascinata in un “pantano diplomatico” con l’accordo di pace del 2015, mediato da Francia e Germania.

Nel 2014 la Russia decise di annettere la penisola ucraina della Crimea, fomentando altresì il sostegno alla ribellione separatista nel cuore industriale orientale dell’Ucraina, il Donbass. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il riconoscimento da parte dell’Ucraina della sovranità russa sulla Crimea e il riconoscimento dell’indipendenza delle regioni separatiste di Lugansk e Donetsk come condizioni chiave per fermare le ostilità.

Zelensky ha sottolineato che Putin deve accettare di incontrarlo per negoziare qualsiasi accordo per porre fine ai combattimenti: è importante continuare i colloqui di pace, ma ha osservato che “fino a quando il presidente russo non lo firmerà o non farà una dichiarazione ufficiale, non vedo il senso di tali accordi”.