Se la resistenza all‘invasione russa dell’Ucraina ha un volto e una voce, ebbene sono quelli del presidente Volodymyr Zelenskyy.

Gli appelli di Zelenskyy all’Occidente

Mentre soldati dell’esercito ucraino e volontari sono impegnati al fronte contro le forze dell’armata russa, che attacca anche cittadini inermi nelle città martoriate dai bombardamenti dell’artiglieria pesante, Zelenskyy coi suoi appelli sta facendo conoscere all’Occidente il martirio del suo paese, ma anche la voglia di continuare a lottare, nonostante tutto.

L’appello di un gruppo di parlamentari ed ex parlamentari europei

E per dimostrare l’appoggio alla lotta dell’intero popolo ucraino, un gruppo di parlamentari ed ex parlamentari europei hanno firmato un appello per la assegnazione del Premio Nobel per la Pace per il 2022 a Zelenskyy.

In una lettera inviata al Comitato norvegese del Nobel per chiedere di riaprire la procedura di nomina del vincitore del premio, che scadeva a febbraio, fino al 31 marzo, “per consentire una nomina del Premio Nobel per la pace per il presidente Zelenskyy e il popolo ucraino“.

I firmatari dell’appello

Tra i firmatari dell’appello, una trentina, molti dei quali olandesi e nessun italiano, figurano anche l’ex Primo Ministro del Belgio Guy Verhofstad e l’ex Primo Ministro dell’Estonia Andrus Ansip, ora vicepresidente della commissione europea.

Chiesta la proroga dei termini per la presentazione dei candidati, nessun precedente storico

“Crediamo che ora sia il momento di mostrare al popolo ucraino che il mondo è dalla loro parte. Chiediamo quindi umilmente a voi, il Comitato, di prendere in considerazione l’estensione e quindi la riapertura della procedura di nomina del Premio Nobel per la pace fino al 31 marzo 2022 per consentire la nomina del Premio Nobel per la pace al presidente Zelenskyy e al popolo ucraino”, si legge nell’appello.

Non esistono precedenti storici di proroga dei termini per la presentazione dei candidati.

Come viene attribuito il Premio Nobel per la Pace

Il Comitato per il Nobel sceglie i vincitori del Premio Nobel per la Pace dalla rosa dei candidati all’inizio di ottobre con un voto di maggioranza. La decisione è definitiva e senza appello. Vengono quindi annunciati i nomi dei vincitori del Premio Nobel per la pace, che ricevono il premio a dicembre.

La cerimonia il 10 dicembre

La cerimonia del Premio Nobel per la Pace si svolgerà il 10 dicembre a Oslo, in Norvegia. I vincitori ricevono il loro Premio Nobel, composto da una medaglia e un diploma del Premio Nobel, e un documento che conferma l’importo del premio.

Secondo il Comitato per il Premio Nobel per la Pace, ci sono 343 candidati al Premio Nobel per la Pace per il 2022, 251 sono individui e 92 sono organizzazioni.