La scuola per la pace, flash mob di studenti palermitani contro la guerra in Ucraina

Redazione di

17/03/2022

La scuola non sta a guardare! E così gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Vittorio Emanuele Orlando” di Palermo, oggi 17 marzo alle 12.30, non sono rimasti a guardare e hanno lanciato un’iniziativa contro la guerra, dando vita nei quattro spazi esterni dell’istituto ad un flash mob semplice ma dal forte impatto emotivo. 120 studenti per dire no alla guerra in Ucraina Al flash mob ha partecipato un’ampia rappresentanza della comunità studentesca, circa 120 ragazzi e ragazze, pronti a dire No alla guerra in Ucraina. Nel corso del flashmob, gli studenti hanno dato voce al loro appello accorato attraverso diversi cartelloni, in cui la riproduzione dell’opera di Banksy “I bambini sulle armi” è stata accompagnata da parole come umanità, rispetto, dignità, per finire in coro con il grido “PACE! PACE! PACE! CHI FA LA GUERRA DIMENTICA L’UMANITÀ”. Suonato l’Inno alla Gioia, appello al dialogo e alla solidarietà dagli alunni Il tutto è avvenuto sulle note dell'”Inno alla gioia” suonato dai violinisti e flautisti del corso musicale. Un appello alla pace dai cuori innocenti dei ragazzi che osservano gli adulti fare la guerra, ma che meglio di loro comprendono il valore del dialogo e della solidarietà. Il 20 marzo un concerto per la pace al Politeama Garibaldi E sono tante le iniziative che hanno già avuto luogo a Palermo per lanciare appelli che invitano alla pace. Diverse le manifestazioni tenutesi, tra le quali si ricorda la veglia di preghiera per la pace dell’11 marzo organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. C’è un altro appuntamento da segnare in agenda: la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si mobilita a fianco della popolazione ucraina con un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli che si traduce in un atto altamente simbolico, unire sul palcoscenico del Politeama Garibaldi domenica 20 marzo alle ore 11 un artista ucraino e un’artista russa. “Si tratta dei due noti violinisti Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas, che rappresentano i Paesi entrati in conflitto e ci consegnano l’idea che l’arte e la musica siano espressioni del libero pensiero e che nulla potrà sopprimere la loro voce”, affermano i promotori dell’iniziativa. Sul podio a dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà la direttrice artistica della Foss Gianna Fratta per un evento che unisce le note alle parole del presidente dell’ordine dei giornalisti in Sicilia, Roberto Gueli, chiamato ad introdurre l’evento. Il Concerto per la Pace Europea è un’iniziativa benefica a ingresso gratuito e con offerta volontaria alla Croce Rossa Italiana (Comitato di Palermo), che allestirà dei punti di raccolta sia al Politeama che in Piazza Ruggiero Settimo. I contributi raccolti saranno destinati alla popolazione ucraina.

