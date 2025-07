supporto, agevolazioni e mobilità per persone con disabilità e caregiver

A Palermo, secondo i dati raccolti dal sindacato, sono oltre 1.400 le famiglie che convivono con un disabile grave; più di 1.000 nella sola provincia.

Un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. E’ stato inaugurato a Palermo dalla Cisl territoriale. Si tratta dello sportello “Vita senza Barriere”, operativo presso la sede sindacale di via Sacra Famiglia 18 a Palermo, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

“Vita senza Barriere”: nasce lo sportello Cisl a Palermo

Lo sportello nasce con l’obiettivo di offrire un’assistenza sotto tutti i punti di vista: non solo la gestione delle pratiche burocratiche per invalidità, presidi sanitari e bonus, ma anche un supporto concreto per affrontare le difficoltà quotidiane che la disabilità impone.

Alla presentazione dell’iniziativa c’erano Federica Badami, (Cisl Palermo Trapani), Armando Zanotti (Fnp Cisl Palermo Trapani), Sergio Vaiarelli (direttore Inas Cisl Palermo), il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana, la segretaria generale Fnp Cisl Sicilia Rosaria Aquilone e l’assessore comunale alle Politiche sociali Mimma Calabrò. A concludere, in videoconferenza, il segretario confederale Cisl nazionale Sauro Rossi.

“Vogliamo offrire un supporto reale a chi vive una condizione di disabilità non solo per ottenere i diritti previsti per legge, ma per promuovere un cambiamento culturale, abbattere barriere fisiche e sociali, e sostenere i caregiver, spesso dimenticati dalle politiche pubbliche” ha spiegato Federica Badami.

Carta Europa della disabilità e agevolazioni

Il nuovo sportello offrirà consulenza anche in merito alla Carta Europea della Disabilità, un documento poco conosciuto ma fondamentale per accedere a servizi gratuiti o a tariffe agevolate , sarà possibile inoltre avviare pratiche per richiedere ausili tramite l’Asp e accedere ai pass H per la mobilità.

“Siamo al fianco delle famiglie perché chi assiste una persona non autosufficiente si trova spesso solo di fronte a una burocrazia complessa e a una scarsa informazione su misure e opportunità disponibili” sottolinea Armando Zanotti.

Il direttore dell’Inas Cisl Palermo, Sergio Vaiarelli, ha ribadito l’impegno del patronato nel fornire competenza e orientamento sulle complesse normative, come la recente legge 62, che sostituisce la 328.

“L’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità deve diventare un’opportunità per la crescita di tutta la comunità. Il nome “Vita senza Barriere” racchiude perfettamente il senso di questa iniziativa: offrire un orizzonte di diritti, supporto e dignità”.