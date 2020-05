l'appuntamento del 19 maggio

Un nuovo appuntamento con 15 doc winners collection, la rassegna di documentari online realizzata da Sole Luna Festival per celebrare i 15 anni di attività. In programma, domani 19 maggio, a partire dalle 19.30, sul sito www.solelunadoc.org, il documentario Left by the ship di Emma Rossi Landi e Alberto Vendemmiati, miglior film dell’edizione 2011.

Il film racconta la vita di alcuni amerasiatici, figli di prostitute filippine e soldati americanidi stanza a Subic Bay, nelle Filippine, in quella che fu la più grande base navale americana al di fuori degli USA. Quando la base venne chiusa, ormai quasi 30 anni fa, migliaia di bambini amerasiatici furono abbandonati al loro destino. Left by the Ship segue per due anni la vita di quattro di loro, diventati ormai giovani adulti, e alle prese con un’esistenza difficile: tra insicurezza, discriminazione e problemi familiari per trovare un posto nel mondo in cui vivono.

La giuria internazionale premiò il film: “Per l’eccellente narrazione filmica e la scoperta di una realtà inedita”. Della giuria facevano parte quell’anno: l’antropologa Marlène Albert-Llorca, il regista Nouri Bouzid, la direttrice del Centro delle Fondazioni di Francia Béatrice de Durfort, l’autore televisivo Duilio Giammaria, e il regista, produttore e saggista Eyal Sivan.