Due aziende palermitane volano in Burkina Faso
insieme ad altre otto aziende italiane per consolidare i rapporti con lo Stato dell’Africa Occidentale
. Si tratta di Italtekno
, azienda leader nel settore dell’energia rinnovabile, guidata da Guglielmo Speciale
e di Salerno Packaging
, azienda leader nella produzione di metal cans per l’industria alimentare, amministrata da Giorgio Salerno
.
La missione diplomatica è nata su invito ufficiale dell’ambasciatore del Burkina Faso, Cyrille Ganou Badolo
, e si è conclusa con successo: le aziende dopo aver partecipato a diversi incontri istituzionali e presentato i propri prodotti hanno gettato le basi per avviare degli accordi commerciali e realizzare nel territorio dei progetti strategici per lo sviluppo energetico e per l’innovazione.
“È stata una esperienza importante – commenta Guglielmo Speciale, ceo di Italtekno – dal punto di vista del business, ma la missione va oltre gli affari. Siamo stati lì per creare relazioni solide tra lo Stato africano e l’Italia. Come Italtekno
– conclude il ceo dell’azienda palermitana – porteremo avanti il percorso di internazionalizzazione avviato, puntando su progetti concreti che coniughino l’alta tecnologia italiana con la valorizzazione delle risorse locali”.
“Un ulteriore importante passo di internazionalizzazione” – ha commentato Giorgio Salerno, ceo di Salerno packaging
– è stato fondamentale constatare lo stato di avanzamento del nostro progetto di espansione in West Africa, dove la nostra presenza è radicata ormai da anni e dove il governo del Burkina Faso ci considera un partner fondamentale per lo sviluppo del paese in termini di formazione delle risorse, di trasferimento tecnolgico e di industrializzazione”
Istituzioni e business: i pilastri della missione
Nelle tre giornate a Ouagadougou, la delegazione italiana ha incontrato i vertici della Casa delle Imprese e dell’Agenzia Burkinabè per gli Investimenti e visitato il Parlamento.
Intenso il dialogo avviato con i dicasteri chiave del governo locale: c’è stato un confronto diretto con il Ministro dell’Energia, Yacouba Zabré Gouba
, sui temi strategici legati alla cooperazione energetica e si è parlato anche dell’opportunità di fare investimenti e di sviluppo delle infrastrutture.
L’incontro con il segretario generale del Ministro della Transizione digitale, Borlli Michel Jonas Som
, è stata invece l’occasione per condividere prospettive di crescita legate all’innovazione tecnologica.
Le aziende hanno incontrato anche il direttore generale dell’Apec (Agenzia per la Promozione dell’Imprenditoria Comunitaria), Karim Traoré
.
La delegazione ha inoltre reso omaggio alla storia del Paese con una visita al monumento dedicato a Thomas Sankara, figura simbolo di integrità e sviluppo endogeno.
Il ponte tra Sicilia e Burkina Faso
Oltre agli obiettivi industriali, la missione ha assunto un forte valore simbolico e culturale. In occasione dell’incontro con il Ministro degli Affari Esteri, Jean Marie Karamoko Traore
, Guglielmo Speciale gli ha consegnato una ceramica raffigurante la Trinacria.
“La consegna della Trinacria – spiega Speciale – simboleggia la volontà di far dialogare le nostre identità territoriali per costruire un futuro di innovazione condivisa”.
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