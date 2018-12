la nota dello storico giuseppe li causi

Il 2018 che sta per concludersi è stato un anno di tanti successi a Palermo dedicati a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Lo rende noto Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio che spiega: “Abbiamo ricordato il 28 aprile i 15 anni della morte di Ingrassia alla Piccola Accademia dei Talenti diretta da Simona D’Angelo e il 18 settembre al Parco di villa Filippina i 90 anni della nascita di Franchi. Abbiamo concluso l’anno con l’addobbo natalizio nella villetta Modugno in piazzetta Franco e Ciccio grazie al comune di Palermo. Purtroppo è rimasto il rammarico di non poter realizzare nell’anno di Palermo Capitale della Cultura la nascita del museo delle maschere di Palermo dedicato a Franco e Ciccio, rimango sempre fiducioso nei confronti di questa amministrazione che il museo si possa realizzare nel più breve tempo possibile per la gioia dei figli dei due attori e per quella nostra, dei fan di queste due maschere palermitane che hanno dato lustro in tutto il mondo per la loro bravura artistica”.