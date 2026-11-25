In provincia di Siracusa la tappa del progetto regionale @Lab school. La prevenzione non passa soltanto dalle parole. A volte comincia da un campo da gioco, da una squadra e dalla capacità di scegliere insieme uno stile di vita sano.

Al PalaMelilli, oltre 350 studenti hanno partecipato a una giornata di sport e sensibilizzazione contro le dipendenze. Atletica, basket, pallamano, pickleball, taekwondo e tag rugby: diverse discipline per trasformare il movimento in uno strumento di inclusione, educazione e consapevolezza.

La tappa siracusana rientra in @Lab_School, il progetto promosso da Vivi Sano e dalla rete SALUS Scuole SHE Sicilia, con il finanziamento dell’Assessorato regionale dell’Istruzione. Accanto alle attività sportive, anche momenti di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e l’utilizzo di visori virtuali per avvicinare i ragazzi ai temi della salute.

L’obiettivo è parlare ai giovani con un linguaggio vicino alle loro esperienze, aiutandoli a riconoscere i rischi e a costruire alternative al disagio. Perché prevenire significa anche offrire occasioni, relazioni e punti di riferimento.