Appuntamento alle 14.45 di giovedì 1° aprile su BlogSicilia.it

Giovedì 1° aprile, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 47esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Nella prima parte gli ospiti saranno Antonello Cracolici, deputato regionale del Partito Democratico; Margherita La Rocca Ruvolo, deputata regionale di Forza Italia; Francesco Cappello, deputato regionale del MoVimento 5 Stelle; Alessandro Aricò, deputato regionale di Diventerà Bellissima; Antonio Ingroia, politico ed ex magistrato.

Poi, ci saranno collegamenti con Rosi Pennino, presidente di ParlaAutismo onlus; I Sansoni; Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia.

Inoltre, ci sarà anche un’intervista al cantautore Umberto Tozzi.

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.