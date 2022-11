Le veliste del Circolo di Sferracavallo si sono imposte a Formia

La classe olimpica 49erFx parla palermitano. Sofia Giunchiglia e Giulia Schio, infatti, sono le nuove campionesse d’Italia. Titolo ottenuto a Formia nel campionato italiano classi olimpiche 2022.

Un successo che arriva dopo mesi di duro lavoro, allenamenti serrati, sacrifici e tanta concentrazione unitamente alla sapiente guida del coach Lorenzo Bianchini.

Tre giorni di venti leggeri e pioggia nel campo di regata di Formia (in provincia di Latina) non hanno demotivato l’equipaggio 49erFX del Circolo Velico Sferracavallo che in acqua si è sfidata fino all’ultimo per conquistare il titolo tricolore nella classe acrobatica. Nelle sette prove valide per l’assegnazione del campionato, Sofia Giunchiglia e Giulia Schio hanno ottenuto tre primi posti, un secondo, un quarto, un quinto ed un sesto.

Risultati che hanno permesso di superare la concorrenza di Carlotta Omari e Sveva Carraro (Fiamme Gialle) e Silvia Sicouri e Maria Vittoria Marchesini (Fiamme Azzurre) rispettivamente seconde e terze sul podio.

La felicità delle ragazze

Soddisfazione, entusiasmo ma anche tanta determinazione a fare sempre meglio nelle parole delle neo campionesse italiane che commentano così il risultato ottenuto: “Siamo molto felici, abbiamo mantenuto sempre la vetta della classifica, ma con poche prove disputate, l’ultimo giorno è stato quello decisivo e anche quello più divertente caratterizzato da più vento. Stiamo ricevendo la conferma che il nostro duro lavoro sta pagando e non vediamo l’ora di continuare a dare sempre il meglio di noi. Vogliamo ringraziare il nostro super coach Lorenzo Bianchini e il nostro circolo per le opportunità che ci sta offrendo. Forza Palermo”.

Giunchiglia “Titolo testimonia nostro impegno”

I festeggiamenti non hanno tardato ad arrivare anche al circolo della borgata marinara dove, giunta la notizia della vittoria, è stato issato il Gran Pavese in onore delle campionesse italiane. “Sono molto felice e orgoglioso – dice il presidente Giuseppe Giunchiglia – sia come presidente del Cvsf sia come padre. L’equipaggio olimpico del 49er ha consacrato la sua crescita che è stata costante durante tutto l’anno e che ha permesso di raggiungere questo prestigioso risultato, avvalorato dalla presenza di tutta la flotta italiana in acqua. Questo titolo, che non fa che testimoniare l’impegno del nostro sodalizio per lo sport della vela, è frutto sia del talento e della costanza di Sofia e Giulia sia della grande competenza del coach Bianchini. Siamo sempre più fieri che i nostri atleti, impegnati in campi nazionali e internazionali, continuino a portare alto il nome della Sicilia e di Palermo”.

A dicembre la Sferracavallo International Optimist Race 2022

E conclude annunciando una competizione internazionale per la classe Optimist fissata per il mese prossimo. “Dal nostro canto cerchiamo sempre di promuovere il nostro territorio nel mondo, ospitando eventi di rilevanza internazionale. A dicembre, il golfo di Sferracavallo sarà lo scenario dello Sferracavallo International Optimist Race 2022 che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutti i Paesi”.